Die Sommerpause ist vorbei, die Vorbereitungen sind abgeschlossen – nun wird es ernst für den SV 09 Arnstadt. Pünktlich zum Start der neuen Thüringenliga-Saison zieht der neue alte Trainer Martin Hauswald eine erste Bilanz. Im Gespräch wird deutlich: Die Mischung aus bewährten Kräften und neuen Gesichtern stimmt optimistisch. Nach einer Phase intensiver Trainingsarbeit und zahlreichen Testspielen blickt der Verein zuversichtlich auf den bevorstehenden Saisonauftakt.