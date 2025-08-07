Die Sommerpause ist vorbei, die Vorbereitungen sind abgeschlossen – nun wird es ernst für den SV 09 Arnstadt. Pünktlich zum Start der neuen Thüringenliga-Saison zieht der neue alte Trainer Martin Hauswald eine erste Bilanz. Im Gespräch wird deutlich: Die Mischung aus bewährten Kräften und neuen Gesichtern stimmt optimistisch. Nach einer Phase intensiver Trainingsarbeit und zahlreichen Testspielen blickt der Verein zuversichtlich auf den bevorstehenden Saisonauftakt.
SV 09 Arnstadt „Wir müssen uns überall verbessern“
Uwe Vester 07.08.2025 - 08:00 Uhr