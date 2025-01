In einem wilden Spiel auf Kunstrasen kamen die Nullneuner gut in die Partie und gingen durch einen Doppelschlag von Ben-Luca Kunz früh in Führung. Nach Zuspiel Anton Lvovs traf Kunz überlegt aus 16 Metern (3.). Arnstadt drängte weiter und erneut war es Kunz, der eine Kombination über Grünert und Varnhagen vollendete (13.). Unter Mithilfe der Gäste verkürzte erst Kober in Folge eines Freistoßes (30.), dann glich Gorsler noch vor der Pause aus (38.). Tragisch, dass sich Marcel Bär nach seinem Kreuzbandriss bei seinem ersten Einsatz gleich wieder verletzte und das Spiel nicht mehr fortsetzen konnte.