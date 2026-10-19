Gut erholt zeigte sich der SV 09 Arnstadt vom enttäuschenden Remis in der Vorwoche aus dem Derby gegen Geratal. Alles in allem überzeugten die mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung aufwartenden Nullneuner mit einer reifen Leistung, präsentierten sich selbstbewusst, ließen kaum etwas zu, erwiesen sich effizient im Torabschluss und nahmen völlig verdient drei Punkte beim 3:0-Sieg in Bad Langensalza aus der Kurstadt mit auf die Heimreise.