Als er die Maikäfersuppe servierte, war’s geschehen: Rolf Anschütz war in der Gunst der DDR-Genossen, in der Gunst der Handelsorganisation gefallen. Der Wirt des Suhler Waffenschmieds hat die wichtigen Männer und Frauen des Staatsapparats verärgert, vergrämt, vor den Kopf gestoßen. So jedenfalls erzählt der Film von 2012 die Geschichte hinter dem Gasthaus, das als erstes japanisches Restaurant in die Historie des abgeschotteten Ostdeutschlands einging.
Sushi in Suhl Kultfilm verschwindet wohl bald aus dem Netz
Redaktion 03.07.2026 - 10:00 Uhr