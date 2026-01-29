Als Ortsteilbürgermeister Thomas Grökel über die anstehende Suppennacht in Frauenwald spricht, erwähnt er fast beiläufig, dass die Premiere der Veranstaltung mittlerweile genau 20 Jahre her ist. „Damals fand die Suppennacht zwar am Platz des Friedens und nicht wie später am Sportplatz oder im Kurpark statt – aber es war auch WM und die Schlittenhunde-Gespanne sind mitten durch den Ort gezogen. Deshalb der zentrale Platz“, erinnert er. Und weiß auch noch: „Nach zehn Minuten war die Suppe schon komplett ausverkauft“.