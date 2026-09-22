„Wir kommen jedes Jahr hierher und haben schon auf den Termin gewartet“, erzählen die Frauen, die gleich am ersten Tisch Platz genommen haben. Gemeinsam als Familie löffeln sie am Dienstagmittag vor der Stadtkirche ihre Erbsensuppe. Für sie ist die Aktion „Einmal essen macht zweimal satt“ längst zu einem festen Termin geworden – schließlich verbindet sie ein leckeres Mittagessen mit dem guten Gefühl, gleichzeitig etwas für andere zu tun.