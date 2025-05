Superwahljahr 2024: Angriffe auf Wahlkreisbüros auf Rekordniveau

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind im vergangenen Jahr so viele Wahlkreisbüros von Abgeordneten angegriffen worden wie nie zuvor. Nach Angaben des Thüringer Innenministeriums wurden im Superwahljahr 118 politisch motivierte Straftaten gegen Büros von Bundestags- oder Landtagsabgeordneten erfasst - rund ein Viertel mehr als im Jahr 2023. Den Angaben nach reichten die Taten von Sachbeschädigungen bis hin zu Beleidigungen, Diebstahl und Volksverhetzung. In einem Fall ging es um gefährliche Körperverletzung. Vier Fälle konnten bislang aufgeklärt werden.