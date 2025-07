"Alles hat gebebt"

Die neuen Erschütterungen sorgten in mehreren Gebieten der Stadt für große Angst. In den sozialen Netzwerken wurden auch Fotos verbreitet. Ein Nutzer schrieb: "Alles hat gebebt, vom Boden bis zu den Schränken und Möbeln. Es war sehr stark zu spüren." Der Bahnverkehr in der Region wurde auf mehreren Strecken sicherheitshalber unterbrochen.