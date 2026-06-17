Zuletzt war er neben Kristen Wiig und Laura Dern in der Serie "Palm Royale" zu sehen. Darin spielt Martin einen schwulen Barkeeper namens Robert im Jahr 1969. In einer Zeit, in der Homosexualität noch ein Tabuthema war, muss Robert seine Beziehung zu einem Polizisten geheim halten.

Umfeld warnte vor öffentlichem Coming-out

Im echten Leben hatte Ricky Martin 2010 sein öffentliches Coming-out. "Viele Leute haben mir gesagt, es wäre das Schlimmste, was ich tun könnte", erinnert er sich. Doch das kam für den Sänger, der zu diesem Zeitpunkt bereits Zwillinge hatte, nicht infrage. "Warum sollte ich meine Gefühle verstecken?"

Die Befürchtung - auch in seinem privaten Umfeld - war, dass er Millionen weiblicher Fans verlieren könnte. Doch wie schon bei "Maria" ließ er sich nicht beirren. "Damals ging es um meine Bedürfnisse als Künstler, nun war es Zeit, sich um meine Bedürfnisse als Mann zu kümmern", sagt er. "Außerdem hatte ich Kinder. Sollte ich denen etwa beibringen zu lügen?"

Die Befürchtungen bestätigten sich nicht. Heute blickt der vierfache Vater glücklich zurück. "Ich wünschte, ich könnte mich noch einmal outen, weil es sich einfach großartig angefühlt hat. Es war wunderschön."

Mit 54 ist er als Mann und als Künstler mit sich im Reinen - meistens. "Wir Künstler sind dermaßen unsicher. Ein bisschen geht es mir noch immer so. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich erreicht habe", betont Ricky Martin. "Das Leben war bisher einfach wundervoll."