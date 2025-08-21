Mit einer der markantesten Stimmen der internationalen Popmusik kehrt das Friedenstein Open Air 2025 zu einem seiner emotionalen Höhepunkte ein. Am 23. und 24. August 2025 gastiert der, US-amerikanischer Weltstar Anastacia in der barocken Kulisse von Schloss Friedenstein – gemeinsam mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach. Das Konzertformat „Thüringen Philharmonie trifft …“ erlebt mit diesem Doppelabend eine kraftvolle, hoch emotionale Ausgabe, bei der Pop, Soul und Orchesterklang auf packende Weise miteinander verschmelzen.