Mit einer der markantesten Stimmen der internationalen Popmusik kehrt das Friedenstein Open Air 2025 zu einem seiner emotionalen Höhepunkte ein. Am 23. und 24. August 2025 gastiert der, US-amerikanischer Weltstar Anastacia in der barocken Kulisse von Schloss Friedenstein – gemeinsam mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach. Das Konzertformat „Thüringen Philharmonie trifft …“ erlebt mit diesem Doppelabend eine kraftvolle, hoch emotionale Ausgabe, bei der Pop, Soul und Orchesterklang auf packende Weise miteinander verschmelzen.
Superstar in Gotha Anastacia beim Friedenstein Open Air
Redaktion 21.08.2025 - 13:30 Uhr