Superstar im Fokus: Gala dank Glück? Rot-Kontroverse nach Foul von Messi

Ittrich: "Regeltechnisch eine Rote Karte"

Nach Meinung von Ittrich waren in der Szene zwei von drei Kriterien für Rot gegeben: Messi hatte "nullkommanull" die Chance, an den Ball zu kommen, und das Trefferbild habe "übel" ausgesehen. "Das Einzige, was fehlt, ist die Dynamik", sagte der 47-Jährige. Deswegen habe wohl auch der VAR sich nicht gemeldet. "Das ist aber eigentlich regeltechnisch eine Rote Karte. Wenn ich das so auf dem Platz wahrgenommen hätte, hätte ich Rot gegeben. Wenn der Schiedsrichter Rot gezeigt hätte, wäre das safe nicht zurückgenommen worden", betonte Ittrich.