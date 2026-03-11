Raus aus dem Schatten der Eltern: "Habe alles selbst gemacht"

Minnelli versucht, sich aus dem Schatten ihrer berühmten Eltern herauszuarbeiten. "Das härteste war, als ich selbst bekannt zu werden und nicht als die Tochter von jemandem", sagt die Diva. "Es war nicht und ist nicht einfach, ein so genanntes normales Leben zu führen." Dabei habe sie alles selbst geschafft. "Meine Mutter hatte es nicht so mit Unterrichtsstunden und Ratschlägen. Sogar als ich in die Branche gegangen bin, hat sie mir nicht alles bereitgelegt – ich habe es einfach gemacht. Ich bin mir sicher, dass Produzenten und Regisseure fasziniert davon waren, dass ich die Tochter von Judy Garland war und dass mir das sicher geholfen hat, aber ich bin rausgegangen und habe es alles selbst gemacht."