Superstar-Entscheidung Was nun, Lionel Messi?

Warum ist er nicht mit der Mannschaft zurückgereist?

Offiziell wurden keine Gründe genannt. Messi dürfte aber gute Argumente haben. Berichten zufolge soll er via Miami, wo er seit Mitte 2023 für den dortigen MLS-Club Inter spielt, nach Rosario fliegen. Dort kommt Messi her. Als Zehnjähriger verließ er die Stätte vieler großer argentinischer Spieler Richtung Spanien. Damals schon mit dabei: Vater Jorge. Er managt Messi auch. Die gesundheitlichen Probleme von Messis Vater, die die Familie zu Beginn der WM bestätigt hatte, könnten nun Grund dafür sein, dass Messi getrennt von der Mannschaft reist - es passt sonst nicht zum Binnenverhältnis zwischen dem Anführer und seiner Gang.