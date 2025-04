Tatsächlich spielt das Trio jeden Abend 20 Lieder oder mehr, etwa die Hälfte davon sind Songs von The Police. Auf dem Live-Album haben Klassiker wie "Message In A Bottle", "Synchronicity II" oder "Roxanne" trotz leichter Entschleunigung und der altersbedingt raueren Stimme von Sting nichts von ihrer Kraft und Qualität eingebüßt. Dazu gibt's Solohits wie "Englishman In New York", "Fields Of Gold" oder "All This Time".