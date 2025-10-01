Supermoto Weltmeisterschaft Deutschland wird zweimal Vizeweltmeister

Am Ende fehlte nur ein Punkt

Im dritten Rennen des Tages wurde dann noch einmal gepokert, Class und Schmidt tauschten die Startplätze, fuhren letztlich als Zweiter (Schmidt) und Sechster ins Ziel. Schmidt hatte schon im Qualifikationstraining am Samstag einen Schlag auf die Hand bekommen. Eine leichte Verletzung zwar nur, die machte sich dann aber bei der Belastung in Rennen zwei, wo Schmidt noch einmal alles setzte, doch bemerkbar und bremste den amtierenden und kommenden Supermoto-Einzel-Weltmeister dann doch etwas aus. So fehlte am Ende nur ein Platz oder eben genau ein Punkt in der Gesamtwertung, um endlich nach nunmehr 16 Jahren den Supermoto-Mannschaftsweltmeistertitel wieder nach Deutschland zu holen. 2009 konnte die DMSB-Auswahl den letzten großen Triumph feiern. Damals schon im Team: Jan Deitenbach. Der KTM-Pilot, seines Zeichens amtierender Internationaler Deutscher Meister, hatte mit zwei starken Rennen und einem Fünften und einem sechsten Platz überzeugen können.