  Sport
  Regional

  Deutschland wird zweimal Vizeweltmeister

Supermoto Weltmeisterschaft Deutschland wird zweimal Vizeweltmeister

Lars Koch

Das Warten auf den zweiten Titelgewinn für die deutschen Supermoto-Piloten geht weiter. Team Deutschland verpasst den Mannschafts-WM-Titel um einen Punkt.

 
Knapper hätte das Supermoto der Nationen im tschechischen Vysoke Myto am letzten Septemberwochenende nicht ausgehen können. Mit einem lausigen Punkt Vorsprung haben die Österreicher dem deutschen Team bei der Mannschaftsweltmeisterschaft den Titel vor der Nase weggeschnappt. Österreichs Team, bestehend Lukas Hollbacher, Andreas Buschberger und Bernhard Hitzenberger, fuhren mit zwei Laufsiegen, einem zweiten, einem vierten und einem elften Platz insgesamt 19 Punkte ein.

Gastgeber TSchechien wird zweimal Dritter

Die Deutschen hatten mit einem Laufsieg, einem zweiten Platz, einem fünften und zwei sechsten Plätzen in Addition 20 Zähler, auf Platz drei landeten die Gastgeber. Das tschechische Team wurde für die Leistung von den Fans gefeiert, als hätten sie ganz oben auf dem Podium gestanden.

Team Deutschland im ersten Rennen im Pech

Vorausgegangen waren der Party auf der Tribüne drei Rennen, die es in sich hatten. Weltmeister Marc-Reiner Schmidt im Team Deutschland hatte in seinem ersten Lauf einen souveränen Sieg eingefahren. Jan Deitenbach lieferte grandios ab und wurde starker Fünfter. Im zweiten Rennen des Tages konnte KTM-Pilot Deitenbach, der als amtierender Internationaler Deutscher Champion anreiste, nochmals glänzen, wurde mit einem immensen Kraftakt Sechster. Pech dagegen hatte sein Teamkollege Marcus Class, der aktuell in der Inter-DM Zweiter ist. In seinem ersten Rennen des Tages fuhr er unfreiwillig das Streichergebnis des Teams ein. Ihm war in der ersten Runde die Kette abgesprungen, Class blieb komplett ohne Wertung.

Am Ende fehlte nur ein Punkt

Im dritten Rennen des Tages wurde dann noch einmal gepokert, Class und Schmidt tauschten die Startplätze, fuhren letztlich als Zweiter (Schmidt) und Sechster ins Ziel. Schmidt hatte schon im Qualifikationstraining am Samstag einen Schlag auf die Hand bekommen. Eine leichte Verletzung zwar nur, die machte sich dann aber bei der Belastung in Rennen zwei, wo Schmidt noch einmal alles setzte, doch bemerkbar und bremste den amtierenden und kommenden Supermoto-Einzel-Weltmeister dann doch etwas aus. So fehlte am Ende nur ein Platz oder eben genau ein Punkt in der Gesamtwertung, um endlich nach nunmehr 16 Jahren den Supermoto-Mannschaftsweltmeistertitel wieder nach Deutschland zu holen. 2009 konnte die DMSB-Auswahl den letzten großen Triumph feiern. Damals schon im Team: Jan Deitenbach. Der KTM-Pilot, seines Zeichens amtierender Internationaler Deutscher Meister, hatte mit zwei starken Rennen und einem Fünften und einem sechsten Platz überzeugen können.

Gesamtsieg wieder nur knapp verpasst

Bereits im letzten Jahr hatte sich die deutsche Mannschaft mit Platz zwei zufrieden geben müssen. In 2024 war das Ergebnis allerdings noch bitterer. Da hatte man den Gesamtsieg trotz Punktgleichstand den Franzosen überlassen müssen, die damit ihren insgesamt 13. Weltmeistertitel einfuhren, der zehnte übrigens in Folge. Zumindest die Franzosen hatte Team-Deutschland deutlich hinter sich gelassen.

Starker Auftritt des Junioren-Teams

Auch das starke Juniorenteam Deutschlands konnte sich am Ende des Tages über den Vizeweltmeistertitel für die Mannschaft freuen. Den Sieg hatte sich die Junioren aus Frankreich geholt. Während sich das Männerteam mit einem vierten Platz zufrieden geben mussten, war es der Supermoto-Nachwuchs aus Frankreich, der am Ende doch mit deutlichem Vorsprung gewann. Die deutschen Junioren hatten schon am Freitag im Training den verletzungsbedingten Ausfall von Colin Beischroth wegstecken müssen.

Jan Deitenbach, amtierender Internationaler Deutscher Supermoto Meister, fuhr für das deutsche Team zwei starke Rennen Foto: Lars Koch

Nachrücker Leon Heimann, der in diesem Jahr nur sporadisch ein paar Motocross- und Supermoto-Rennen gefahren war, reiste in der Nacht von Freitag zu Samstag an und saß schon am Samstagmorgen zum ersten Training auf seiner Maschine. Als einer von gerade einmal zwei Zweitakttreibern im gesamten Feld kam Heimann recht schnell mit dem anspruchsvollen und brutal schnellen Kurs zurecht. Teamkollege Eddy Frech und mit Abstand schnellster Juniorfahrer des gesamten Wochenendes brachte es auf den Punkt: „Der Kurs ist wirklich schön zu fahren, schnell, aber er verzeiht dir nicht einen Fehler.“ Heimann kämpfte am Rennsonntag in seinen Rennen stark, fuhr auf die Plätze 13 und 18. Im seinem zweiten Rennen ihn ein vor ihm entstandenes Crashknäul unverschuldet ausgebremst.

Eddy Frech war zweifellos stärkster Junior beim SMoN in Tschechien. Foto: Lars Koch

Eddy Frech fuhr erwartungsgemäß einen Laufsieg und einen zweiten Platz ein und trug so seinen Teil zum Silbererfolg der Junioren bei. Honda-Pilot Max Orbanz sah als Fünfter und Elfter die Zielflagge.

Teammanager Heiko Junge trotzdem sehr zufrieden

Mit dem Ergebnis mehr als zufrieden zeigte sich Teammanager Heiko Junge. „Ich bin stolz auf beide Teams. Das war Werbung für den Sport. Zweimal Vizeweltmeister, das muss man erst einmal machen.“ Das war im übrigen, mit Blich auf die letzten Jahre seit dem Titelgewinn 2009, der erfolgreichste Auftritt einer deutschen Delegation beim Supermoto der Nationen. Junge wird auch im kommenden Jahr wieder als Teammanager agieren. „Die Vorbereitungen dafür laufen schon jetzt an.“ So wurde erst vor kurzem ein Junioren-Perspektivkader ins Leben gerufen, der unter anderem von Jan Deitenbach gecoacht wird.

Mission Gold für 2026

Die Mission für das letzte Septemberwochenende des kommenden Jahres ist klar. „In St. Wendel wollen wir zweimal aufs Podium, dann aber ganz oben“, so der Nordhäuser Heiko Junge. Das Supermoto der Nationen wird vom 25. bis 27. September im Saarland ausgetragen. Im Gegensatz zu Vysoké Mýto in Tschechien handelt es sich nicht um eine permanente Strecke sondern vielmehr um einen Kurs, der immer nur zu Rennveranstaltungen abgesteckt wird. Trainings im Vorfeld, wie für die tschechischen Mannschaften, die bei der Heim-WM zwei dritte Plätze einfuhren und seit einem Jahr Dauergast im Autodrom waren, wird es also im kommenden Jahr nicht geben. „Dann sind die Ausgangsbedingungen tatsächlich einmal für alle gleich“, so Junge.

Auf dem Podium konnten die im Ziel doch sehr enttäuschten Junioren schon wieder lachen und sich über ihren VizeWeltmeistertitel freuen. Auch Teammanager Heiko Junge (l.) zeigte sich mit dem Gesamtergebnis mehr als zufrieden. Foto: Lars Koch

Auch Marc-Reiner Schmidt, an dem das knappe Scheitern am Mannschaftstitel sichtlich am meisten nagte, der Weltmeister war kurz vor dem Weg aufs zweite Treppchen den Tränen nahe, hat das Ziel für 2026 schon klar definiert: „Zu Hause lassen wir uns den Titel dann nicht wegschnappen. Ich habe meinen Titel sicher. Umso mehr hätte ich mir für den Mannschaft für die tolle Truppe, das gesamte Team hinter der Mannschaft wirklich gewünscht.“