Dem Vollmond wird zudem in anderen Bereichen eine Menge Einfluss nachgesagt, etwa im Zusammenhang mit Geburten. Dazu sagt der Experte: "Ein kausaler Einfluss auf den Beginn von Geburten ist in modernen Daten nicht belegbar."

Warum wird dem Mond so viel Einfluss zugeschrieben?

Schon seit Jahrtausenden ist der Mond ein stark sichtbares, regelmäßiges Himmelsphänomen, wie Spitschan erklärt. "Er markiert Zyklen von ungefähr einem Monat, was historisch leicht mit biologischen Rhythmen wie dem weiblichen Zyklus verknüpft wurde." Außerdem sei der Mond, besonders der Vollmond, auffällig - "und unser Gehirn ist sehr gut darin, Muster zu erkennen". Auch dort, wo es statistisch gesehen keine stabilen Zusammenhänge gebe.

Wenn man zufällig in einer Nacht mit Vollmond schlechter geschlafen hat, dann bringe man das eher mit der Mondphase in Verbindung, als bei anderen Nächten. "In der Wissenschaft nennt man das einen Erinnerungs- und Selektionsbias."