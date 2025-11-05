Von der Brücke, die die Landstraße von der B19 nach Schmalkalden auf Höhe des Ortsteils Haindorf überspannt, schob sich der Vollmond gegen 17.30 Uhr zaghaft nordöstlich über den Rennsteig. Da schien von Westen noch die untergehende Sonne von hinten in die Szenerie und tauchte den Wald in Rot. Kurz darauf verschwand der Erdtrabant kurz in dem diesigen Schleier, der oft knapp über dem Horizont liegt. Nur um danach immer heller werdend am Firmament emporzusteigen.