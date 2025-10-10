Mit Tüten etwas Gutes tun – das ging dank einer wiederholten Spendenaktion des Edeka-Konzerns, an der sich auch der Ilmenauer Supermarkt zugunsten der hiesigen Tafel beteiligt hatte. Für 5 Euro konnten Kunden eine vorgepackte Tüte mit haltbaren Lebensmitteln bei Edeka Sander kaufen. 87 Tüten waren so zusammengekommen – ein neuer Rekord, freut sich der Ilmenauer Tafelleiter Marco Heilwagen, der zur Übergabe am Donnerstagvormittag in den Supermarkt gekommen war und allen Spendern herzlich dankt. Die Lebensmittel – darunter Nudeln, Aufbackbrötchen und Knabbereien – kann die Tafel gut gebrauchen, denn es werde immer schwieriger, Nahrungsmittel zu beschaffen.