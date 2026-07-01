Die Nachricht, dass sich der Lebensmittelhändler Tegut aus dem deutschen Markt zurückziehen will ist schon ein paar Tage alt. Für viele der Filialen ist aber weiterhin nicht klar, ob es weitergeht und unter welcher Regie. Was aus den Märkten in Themar und Schleusingen wird, ist bis heute nicht klar. Tegut hält sich diesbezüglich mit Informationen zurück, weil ein möglicher Einstieg von Rewe und Edeka zunächst kartellrechtlich bewertet wird.