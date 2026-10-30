Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ Diese bekannten Worte zitiert Ortsteilbürgermeisterin Ute Pfeiffer am Donnerstag, als nach 14 Jahren im Walldorfer Tegut-Markt endgültig die Lichter ausgehen. Es ist ein Satz, der in einer bitteren Stunde Mut macht. Und es ist gut, dass ihn jemand ausspricht. Ute Pfeiffer nimmt den Verlust des Supermarktes nicht als besiegeltes Schicksal hin. Sie denkt nicht ans Aufgeben. Sie kämpft dafür, dass der Ort des Einkaufens und der Begegnung nicht dauerhaft aus dem Dorf verschwindet.