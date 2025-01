Der Lidl-Supermarkt an der Suhler Senfte wird momentan wie zahlreiche andere Filialen umgebaut. Der Markt wird am Montag, 3. Februar, wieder öffnen, wie eine Sprecherin des Unternehmens am Montag informierte. Durch den Umbau verspricht der Discounter eine moderne Optik und einen neuen Filialauftritt. Die Anlage in Suhl ist bereits seit 21 Jahren an dem Standort am Rande der Innenstadt aktiv.