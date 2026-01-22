Supermarkt auf Rädern Wocheneinkauf per Klick - Lieferungen immer beliebter

Bei Rewe und Picnic stehen mehr als 12.000 Produkte zur Auswahl. Beide Anbieter betonen, dass die Preise denen im Supermarkt entsprechen.

Wie viele nutzen es - und warum?

Viele Menschen in Deutschland kaufen laut einer YouGov-Umfrage regelmäßig Güter des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel online - 15 Prozent einmal pro Woche oder häufiger, weitere 21 Prozent mehrmals im Monat und 27 Prozent einmal monatlich. Am häufigsten werden Körperpflege-, Kosmetik- und Hygieneprodukte bestellt, gefolgt von Haushaltswaren und Lebensmitteln.

Die Gründe sind vielfältig. Als wichtigste Vorteile des Onlinekaufs nennen die Befragten Bequemlichkeit und die Lieferung nach Hause (60 Prozent) sowie Zeitersparnis (47). Viele wollen Wege zum Geschäft (42 Prozent) und Menschenmengen vermeiden (36 Prozent). Eine wichtige Rolle spielen auch Preisvergleiche (35 Prozent) und größere Produktauswahl (34 Prozent). Von denen, die bislang noch keine Alltagsprodukte online kaufen, kann sich fast jeder Zweite vorstellen, es künftig zu tun (46 Prozent). YouGov hat im Juli gut 2.000 Menschen ab 18 Jahren befragt.

Wie geht’s weiter?

Die Anbieter möchten weiter expandieren. Noch stärker zum Einsatz kommen soll künftig Künstliche Intelligenz. Fast jeder Zehnte würde laut YouGov-Umfrage eine KI nutzen, die das Einkaufsverhalten analysiert und benötigte Produkte automatisch nachbestellt, weitere 19 Prozent gaben hier "vielleicht" an. Bei Menschen unter 35 Jahren ist der Anteil höher.