Am 26. September entscheidet sich, wer künftig an der Spitze des Kirchenkreises Südthüringen steht. Neun Monate nach dem Zusammenschluss der Kirchenkreise Hildburghausen-Eisfeld, Meiningen, Sonneberg und Henneberger Land wählen die Synodalen einen neuen Superintendenten. 2025 entschied sich die Sondersynode gegen den einzigen vorgeschlagenen Kandidaten, Reiner Schübel. Seit Januar 2026 leitet Superintendent Michael Wegner den Kirchenkreis übergangsweise. Mit Michael Beyer und Andreas Schwarze treten nun zwei Kandidaten zur Wahl an.