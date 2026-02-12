Superhirn in Bayern Was man zum neuen Quantencomputer in Garching wissen muss

Abgesehen davon, dass vorwiegend Wissenschaftler den neuen Quantencomputer des LRZ nutzen, würde die Rechenleistung der Anlage in Garching auch für derartige Anwendungen nicht reichen.

Der Rechner in Bayern hat zum Start zunächst 53 Qubits, zum Jahresende wird er nochmals um ein Element von bis zu 150 Qubits erweitert. Um einen heute üblichen RSA-2048-Schlüssel, wie er beim Homebanking eingesetzt wird, zu knacken, würde man derzeit nach Schätzungen von Forschern etwa 20 Millionen Qubits benötigen. Beim Bitcoin-Verfahren ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) bräuchte ein Quantencomputer nach Berechnungen von Forschern der University of Sussex in Großbritannien mindestens 317 Millionen physische Qubits, um einen privaten Schlüssel innerhalb einer Stunde zu errechnen.