Supercup-Sieg in Stuttgart Erster Bayern-Titel: Kein Woltemade, aber Díaz liefert schon

Stuttgart - Luis Díaz war mittendrin im Jubel des Supercup-Siegers, Nick Woltemade stand einige Meter entfernt und applaudierte verhalten. Anders als der Kolumbianer wird der deutsche Senkrechtstarter in dieser Saison wohl nicht das Trikot des FC Bayern überstreifen. Aus Sicht des VfB Stuttgart ist die Transfer-Saga um den 23-Jährigen beendet. In der Causa Woltemade gab es für die Münchner einen Korb. 70 Millionen Euro wollten sie für ihn - bisher jedenfalls - dann doch nicht ausgeben. Für Díaz hingegen schon. Und der liefert direkt ab.