Supercup am Samstag: Hoeneß heiß auf Bayern: Stuttgarts neue Titel-Sucht

Stuttgart - Trainer Sebastian Hoeneß spürt beim VfB Stuttgart eine neue Titel-Gier, sieht seine Mannschaft im Duell um die erste Trophäe der Saison aber klar in der Rolle des Herausforderers. Der FC Bayern München sei "zweifelsfrei die beste Mannschaft in Deutschland" und "eine der besten in Europa", sagte der 43-Jährige vor dem Franz-Beckenbauer-Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1). Sein Team brauche eine "absolute Topleistung" und müsse über sich hinauswachsen, kommentierte er Stuttgarts Erfolgschancen.