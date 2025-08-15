Supercup am Samstag: Hoeneß heiß auf Bayern: Stuttgarts neue Titel-Sucht

Dass die Bayern wegen ihrer Teilnahme an der Club-WM im Sommer erst mit Verspätung in die Vorbereitung eingestiegen sind, will Stuttgarts Trainer nicht zu hoch hängen. Unter anderem das 4:0 im Testspiel gegen Tottenham Hotspur würde nicht gerade für eine Formschwäche der Münchner sprechen, meinte Hoeneß. Sie würden auch diese Saison wieder Meister, legte er sich direkt fest. Zumindest den Supercup will er den Bayern aber wegschnappen.