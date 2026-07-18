Der Super-Cup des KFA Südthüringen zwischen dem amtierenden Kreismeister Lauscha/Neuhaus und dem Kreispokalsieger Schönbrunn stand unter schlechten Vorzeichen. Denn um 17.45 Uhr wurden beide Mannschaften und wenig später das Schiedsrichterkollektiv von einem schwarz verhangenen, überaus dunklen Wolkenhimmel begrüßt. Und kaum waren alle Beteiligten in den Umkleidekabinen verschwunden, setzte dann auch der prognostizierte Regen ein. Der sich dann gegen 18.10 zu einem Starkregen mit Gewitter entwickelte. Was tun?