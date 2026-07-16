14 Tage vor dem Start in die neue Spielserie – am 17. Juli, 19 Uhr – stehen sich in Neuhaus am Rennweg der Kreismeister, die Sportgemeinschaft Lauscha/Neuhaus, und der Kreispokalsieger, der SV Schleusegrund Schönbrunn, gegenüber. Seit 2004 wird das Super-Cup-Finale ausgetragen, mit einigen Unterbrechungen ist es der nunmehr 17. Vergleich. Von den beiden diesjährigen Finalisten standen die Schönbrunner schon einmal im Endspiel; für Lauscha/Neuhaus ist es das erste Mal, denn vor zwei Jahren, als die SG Kreismeister war, wurde das Spiel nicht ausgetragen. Schönbrunn war gleich im ersten Jahr 2004 am Start. Damals – noch als FC Hinternah-Schönbrunn – verlor das Team gegen Kreispokalsieger TSV 08 Gleichamberg 0:2. Torschützen waren damals übrigens Schelhorn (45.) und Kolb in der Nachspielzeit per Foulelfmeter.