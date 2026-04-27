Handgemachte Musik zur Freude und Unterhaltung – diesem Motto folgt Sunshine Brass seit nunmehr 25 Jahren. Grund genug für die sechs Musiker, das Jubiläum mit einem großen Konzert im Volkshaus Meiningen gemeinsam mit Freunden und Gästen zu feiern. Unverkennbar – oder besser: unüberhörbar – ist die musikalische Präzision, mit der die Musiker auf der Bühne agieren. Doch ihre Meisterschaft stellen sie nicht demonstrativ zur Schau. Vielmehr vermitteln sie den Eindruck, als sei alles pures Vergnügen. Und das ist es auch – allerdings eines, das hart erarbeitet wurde, wie jeder weiß, der selbst einmal ein Instrument erlernt hat. Sven Viertel, Trompeter und Leiter der Band, bringt es mit einem Augenzwinkern auf den Punkt: „Mit sieben Jahren habe ich beschlossen, Trompete zu lernen. Davor musste ich allerdings noch zwei Jahre Blockflöte spielen – eine schwere Kindheit!“