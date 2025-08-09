Suhler wird geehrt: Bundesverdienstkreuz für den Zooschulen-Vater

„Bildung ist mehr als Wissensvermittlung – sie ist Beziehung, Verantwortung und Haltung. Ingolf Zellin lebt genau das. Nicht für eine Schulstunde, nicht für ein paar Jahre – sondern über Jahrzehnte. Seine Vorstellung von Bildung reicht über das Klassenzimmer hinaus. Sie reicht dorthin, wo junge Menschen Orientierung brauchen, Halt suchen, Vertrauen erfahren. Ingolf Zellin unterrichtete Generationen von Schülerinnen und Schülern in Mathematik, Deutsch, Zeichnen, Biologie und Sprachen. Doch sein eigentliches Fach war die Lebenskunde. Er ließ Kinder zeichnen, beobachten, begreifen. So entstanden nicht nur Bildbände, sondern bleibende Erinnerungen. Sein Engagement endete nie mit dem Schulklingeln. Bis heute betreut er ehrenamtlich die Zooschule – Tag für Tag. Er öffnet Räume, wenn andere Einrichtungen längst geschlossen haben. Er hilft bei Hausaufgaben, organisiert Essen, schenkt Aufmerksamkeit – und manchmal auch einfach Zeit. Und wenn er mit seinen Tieren Seniorenheime oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen besucht, ist das mehr als eine Abwechslung – es ist gelebte Menschlichkeit. Die Zooschule ist sein Lebenswerk – ein Geschenk an die Stadt Suhl, ein Geschenk an die Gesellschaft. Für sein unermüdliches Wirken wird Ingo Zellin mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet“, heißt es in der Laudatio für den Suhler.