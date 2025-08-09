 
Suhler wird geehrt Bundesverdienstkreuz für den Zooschulen-Vater

Ministerpräsident Mario Voigt verlieh am Donnerstag in der Staatskanzlei das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens an den Suhler Ingolf Zellin.

 
Suhler wird geehrt: Bundesverdienstkreuz für den Zooschulen-Vater
Aus den Händen von Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) (links) nahm Ingolf Zellin den Bundesverdienstorden entgegen. Foto: TSK/Jacob Schröter

Vor fast fünfzig Jahren gründete Ingolf Zellin die Zooschule Suhl – eine Initiative, die weit mehr ist als ein Lernort. Was 1976 als schulische Arbeitsgemeinschaft begann, entwickelte sich zu einem Ort, an dem Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen, Achtsamkeit zu entwickeln und ihre Umwelt zu verstehen.

Für sein jahrzehntelanges Engagement wurde Ingolf Zellin am Donnerstag in der Staatskanzlei in Erfurt gewürdigt. Aus den Händen von Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt nahm er das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland entgegen.

„Bildung ist mehr als Wissensvermittlung – sie ist Beziehung, Verantwortung und Haltung. Ingolf Zellin lebt genau das. Nicht für eine Schulstunde, nicht für ein paar Jahre – sondern über Jahrzehnte. Seine Vorstellung von Bildung reicht über das Klassenzimmer hinaus. Sie reicht dorthin, wo junge Menschen Orientierung brauchen, Halt suchen, Vertrauen erfahren. Ingolf Zellin unterrichtete Generationen von Schülerinnen und Schülern in Mathematik, Deutsch, Zeichnen, Biologie und Sprachen. Doch sein eigentliches Fach war die Lebenskunde. Er ließ Kinder zeichnen, beobachten, begreifen. So entstanden nicht nur Bildbände, sondern bleibende Erinnerungen. Sein Engagement endete nie mit dem Schulklingeln. Bis heute betreut er ehrenamtlich die Zooschule – Tag für Tag. Er öffnet Räume, wenn andere Einrichtungen längst geschlossen haben. Er hilft bei Hausaufgaben, organisiert Essen, schenkt Aufmerksamkeit – und manchmal auch einfach Zeit. Und wenn er mit seinen Tieren Seniorenheime oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen besucht, ist das mehr als eine Abwechslung – es ist gelebte Menschlichkeit. Die Zooschule ist sein Lebenswerk – ein Geschenk an die Stadt Suhl, ein Geschenk an die Gesellschaft. Für sein unermüdliches Wirken wird Ingo Zellin mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet“, heißt es in der Laudatio für den Suhler.

Ministerpräsident Voigt würdigte die insgesamt sechs Thüringer, die die hohe Auszeichnung erhielten, mit warmen Worten. „Für Ihr unermüdliches Wirken werden Sie mit einer der höchsten Auszeichnungen in Deutschland geehrt. Menschen, die mit Herz, Haltung und Tatkraft unsere Heimat lebendig halten. Sie gestalten das Miteinander, bewahren Traditionen, spenden Hoffnung – oft im Stillen, aber mit großer Wirkung. Sie zeigen: Heimat ist kein Ort allein, sondern ein Versprechen – ein Versprechen auf Zusammenhalt, Verantwortung und Nähe. Und genau dieses Versprechen erfüllen Sie tagtäglich mit Leben“, so Mario Voigt bei der Auszeichnungsveranstaltung. In einer Zeit, in der das Trennende oft lauter sei als das Verbindende, „bauen Sie Brücken. Sie stehen für das, was Thüringen ausmacht: Gemeinsinn, Mut und Wärme.“

750 000 engagieren sich im Ehrenamt

Thüringen ist Ehrenamtsland. Mehr als 750 000 Menschen engagieren sich freiwillig Ihr Engagement ist nicht selbstverständlich, aber unverzichtbar. Deshalb ist Ehrenamt in Thüringen nicht nur Anerkennung, sondern Auftrag – verankert in der Verfassung, gestützt durch das Ehrenamtsgesetz.