Der Winter kann kommen. Dennoch wäre es schön, wenn er sich noch etwas Zeit ließe. Zumindest aus Sicht der Verantwortlichen im Eigenbetrieb KDS, der mit vier Subunternehmen den kommunalen Winterdienst auf 250 Kilometern Straßen und 95 Kilometern Gehwegen im Suhler Stadtgebiet absichert. „Solange wir die Fahrzeuge noch nicht mit Streuaufsatz und Schiebeschild ausrüsten müssen, solange können wir sie und auch die Mitarbeiter noch für andere Aufgaben einsetzen“, sagt Andreas Volkhardt. Und solche Aufgaben gibt es gerade mit Blick auf den seit vergangener Woche laufenden Aufbau des Sühler Chrisamelmarts genug, weiß der technische Werkleiter des Eigenbetriebes.