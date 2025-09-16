Mit Waffen hatte Jonas Stodtko eigentlich nie was am Hut. Der junge Mann aus Halle an der Saale war kein Mitglied in einem Schützenverein oder interessierte sich sonst irgendwie für Waffen. Auch handwerkliche Vorerfahrungen hatte der heute 25-Jährige nicht. Dennoch hat es Jonas Stodtko geschafft, seine Ausbildung zum Feinwerkmechaniker bei der Firma Merkel Jagd- und Sportwaffen GmbH mit hervorragenden Noten abzuschließen und sogar der Jahrgangsbeste im Bereich der Handwerkskammer Südthüringen zu werden.