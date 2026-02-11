Mitten in Suhl, direkt unter dem Penny-Parkplatz, befindet sich ein unterirdischer Schießplatz. Genutzt wird er als Kälteschießstand. Vor allem im Herbst, bevor die Biathlon-Wettkämpfe beginnen, herrscht hier Hochkonjunktur. Sandro Brieslinger, Waffenmeister von Deutschlands Biathleten, kennt dieses Bauwerk in- und auswendig. Nur eine Frage kann er nicht hundertprozentig beantworten. Nämlich die, wie alt das Bauwerk ist.