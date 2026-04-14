Lange wurde es angekündigt, nun wird es Wirklichkeit: Die Landesregierung errichtet in Suhl das neue „Kompetenzzentrum Holzbau und nachwachsende Rohstoffe“. Als wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung soll es für mehr Wertschöpfung aus dem heimischen Rohstoff sorgen. Schließlich gilt Thüringen mit seinem Waldreichtum nicht von ungefähr als grünes Herz Deutschlands, was die Landesregierung auch wieder als Marketingslogan verwendet.