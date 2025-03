Die Spannung steigt. Vor dem großen Sitzungszimmer des Rathauses bereiten sich der Projektmanager des Provinzkultur Vereins Hendrik Neukirchner und der Vorstandsvorsitzende Daniel Mentzel auf die Präsentation ihrer Vereinsgeschichte vor. Fast wie bei einer Prüfung warten die restlichen Vereinsvertreter vor geschlossener Tür. Bis sie schließlich hinein gebeten werden und unter die Augen der Kulturausschussmitglieder treten. Stille im Saal. „Herzlich willkommen. Ich möchte ihre Zeit nicht unnötig beanspruchen. Wenn ich gut durchkomme, bin ich in genau 21 Minuten durch.“, schmunzelt Hendrik Neukirchner. Locker beginnt also der öffentliche Teil an diesem Mittwochnachmittag.