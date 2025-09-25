Suhler Unternehmen: Präzisionsarbeit für Porsche und Co.

Internationale Sichtbarkeit

Für den führenden Anbieter von Kochsystemen für die Groß- und Gemeinschaftsgastronomie hat LASOtech eine Fertigungslinie realisiert, die seit 2020 im Dreischichtbetrieb zuverlässig arbeitet. Das Oberzentrum Südthüringen stärkt Anne Schlegel zufolge das Unternehmen in mehrfacher Hinsicht: Als Teil eines globalen Konzerns erhöht LASOtech die internationale Sichtbarkeit der Region, sichert qualifizierte Arbeitsplätze und bindet technologisches Know-how vor Ort. Die enge Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Ilmenau liefert zudem wichtige Impulse für Forschung und Entwicklung und unterstützt die Gewinnung von Fachkräften. Mit dem künftigen Einstieg in das Netzwerk „Präzision und Glas“ möchte LASOtech die von der KAG initiierte Plattform nutzen und den Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen fördern.