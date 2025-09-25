 
Suhler Unternehmen: Präzisionsarbeit für Porsche und Co.
Um die Zukunftsfragen des Unternehmens aufzugreifen, war die Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum Südthüringen im Unternehmen LASOtech in Suhl zu Gast. Auf dem Foto von links: Estelle Gutberlet von der Wirtschaftsförderung Zella-Mehlis, Paul Peter Edmund Beike, Geschäftsführer LASOtech, und Tina Gellert von der Wirtschaftsförderung Suhl Foto:  

Wenn Unternehmen wie Porsche oder Miele neue Fertigungslinien planen, setzen sie auf Lösungen aus Südthüringen. Die LASOtech Systems GmbH in Suhl hat sich seit 2007 als Spezialist für hochautomatisierte Anlagen und präzise Schweißtechnik einen Namen gemacht. Seit 2020 ist das Unternehmen Teil der japanischen Daihen-Gruppe, was die internationale Bedeutung des Standorts unterstreicht. Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum Südthüringen besuchte kürzlich das Unternehmen, um Zukunftsfragen zu diskutieren, teilt Anne Schlegel, verantwortlich für Kommunikation bei der KAG, mit.

„Unsere Stärke liegt darin, Materialien und Technologien so zu verbinden, dass für jede Aufgabe eine Lösung entsteht“, erklärt Geschäftsführer Peter Paul Edmund Beike. Mit rund 35 Beschäftigten verantwortet das Unternehmen die gesamte Projektabwicklung – von der Planung und Konstruktion bis zur Montage – für nationale wie internationale Kunden aus der Automobil- und Hausgeräteindustrie.

Internationale Sichtbarkeit

Für den führenden Anbieter von Kochsystemen für die Groß- und Gemeinschaftsgastronomie hat LASOtech eine Fertigungslinie realisiert, die seit 2020 im Dreischichtbetrieb zuverlässig arbeitet. Das Oberzentrum Südthüringen stärkt Anne Schlegel zufolge das Unternehmen in mehrfacher Hinsicht: Als Teil eines globalen Konzerns erhöht LASOtech die internationale Sichtbarkeit der Region, sichert qualifizierte Arbeitsplätze und bindet technologisches Know-how vor Ort. Die enge Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Ilmenau liefert zudem wichtige Impulse für Forschung und Entwicklung und unterstützt die Gewinnung von Fachkräften. Mit dem künftigen Einstieg in das Netzwerk „Präzision und Glas“ möchte LASOtech die von der KAG initiierte Plattform nutzen und den Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen fördern.

Im Gespräch mit der AG Wirtschaftsförderung der KAG wurde deutlich, dass neben technologischer Innovationskraft dennoch auch die Standortbedingungen entscheidend bleiben. Insbesondere leistungsfähige Breitbandanschlüsse sind für die Weiterentwicklung unerlässlich. Die KAG nimmt diese Rückmeldung auf und vermittelt entsprechend an die jeweiligen Infrastrukturträger.„Unternehmen wie LASOtech machen sichtbar, dass Südthüringen international wettbewerbsfähig ist“, erklärt Tina Gellert aus der Arbeitsgruppe Wirtschaftsförderung. Die Unternehmensbesuche sind Teil einer kontinuierlichen Initiative der KAG, die regionale Wirtschaft gezielt zu begleiten und zu stärken.

Für bessere Rahmenbedingungen

„Mit den Unternehmensbesuchen schaffen wir Nähe zu den Betrieben und erfahren direkt, welche Chancen und Herausforderungen sie sehen. Diese Rückmeldungen fließen unmittelbar in unsere Arbeit ein – so können wir gezielt Rahmenbedingungen verbessern und die Region als Oberzentrum nachhaltig stärken“, betont Alexander Brodführer, Bürgermeister von Schleusingen und Vorsitzender der KAG.