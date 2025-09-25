Suhler Unternehmen: Präzisionsarbeit für Porsche und Co.

Wenn Unternehmen wie Porsche oder Miele neue Fertigungslinien planen, setzen sie auf Lösungen aus Südthüringen. Die LASOtech Systems GmbH in Suhl hat sich seit 2007 als Spezialist für hochautomatisierte Anlagen und präzise Schweißtechnik einen Namen gemacht. Seit 2020 ist das Unternehmen Teil der japanischen Daihen-Gruppe, was die internationale Bedeutung des Standorts unterstreicht. Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) Oberzentrum Südthüringen besuchte kürzlich das Unternehmen, um Zukunftsfragen zu diskutieren, teilt Anne Schlegel, verantwortlich für Kommunikation bei der KAG, mit.