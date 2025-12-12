Die beiden Spieler sind in jungen Jahren bereits feste Größen bei ihren Vereinen: Tim Fabig (23) und Louis Exner (22) kickten einst gemeinsam im Nachwuchs beim 1. Suhler SV 06. Während Fabig seinem Heimat- und Herzensverein treu blieb, führte Exners Weg über Goldlauter schließlich zum Erlauer SV Grün-Weiß. Dort hat er sich seit dem Sommer ohne große Anpassungsprobleme als Stammkraft in der Landesklasse etabliert. Ursprünglich sollten die beiden alten Weggefährten am Wochenende aufeinandertreffen. Das Spiel wurde aber zum zweiten Mal vorzeitig abgesagt (siehe unten) und soll nun Anfang April stattfinden. Im Interview blicken Tim und Louis auf ihre gemeinsame Vergangenheit, ihre persönliche Entwicklung, die Formkurve beider Teams sowie das Direktduell inklusive der Begleiterscheinung der Absage …