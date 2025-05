Suhler Tierfreunde willkommen: Offene Türen in der Tierauffangstation

Nach längerer Pause lädt die Tierauffangstation in Suhl erstmals wieder zu einem Tag der offenen Tür ein. Am kommenden Samstag, den 24. Mai, sind alle Tierfreunde, an der Arbeit in der Einrichtung und am Tierschutz Interessierte eingeladen, von 11 bis 15 Uhr einmal hinter die Kulissen zu schauen, sich zu informieren, sich beraten zu lassen und sich Zeit zu nehmen, Einblicke zu gewinnen, wie die Tiere hier bis zur Vermittlung untergebracht sind und welche Aufgaben es bis dahin zu meistern gilt. Interessant ist nicht nur die Tätigkeit der beiden Angestellten, sondern auch, mit welchen Partnern die Zusammenarbeit erfolgt oder in welchen Situationen und unter welchen Bedingungen sich verschiedene Einrichtungen gegenseitig unterstützen.