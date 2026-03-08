Jetzt ist es also offiziell: Steffen Kolk ist fußballverrückt. Kaum hat der 42-jährige Familienvater seinen Einstand als Cheftrainer beim 1. Suhler SV hinter sich gebracht, verschwindet der Suhler in der Mannschaftskabine und streift Trikot und kurze Hose über. Die zweite Mannschaft wartet auf seinen Einsatz – diesmal nicht neben, sondern als Kapitän auf dem Platz. 73 Minuten steht Kolk auf dem Feld und auch die Zweite holt an diesem Samstag (7. März) zu Hause drei Punkte.