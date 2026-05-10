Nach turbulenten Tagen beim FSV 06 Eintracht Hildburghausen stand die Partie beim 1. Suhler SV 06 unter besonderen Vorzeichen. Unter der Woche hatte Trainer Dirk Forkel seinen Posten freigegeben, um einen neuen Impuls zu setzen (wir berichteten). An der Seitenlinie wurde die Mannschaft diesmal nicht von Interimscoach Carlo Dötsch, sondern von Alex Bäßler betreut – und insbesondere vor der Pause war dieser Effekt deutlich sichtbar.