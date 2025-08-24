Laut Spielplan sollten sich der 1. Suhler SV und Wacker Gotha in diesem Jahr zweimal begegnen: im Landespokal am 2. August (3:1 für Suhl) sowie am Samstag (23. August), dem 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse, Suhls erstem Liga-Heimspiel in dieser Saison (6:1 für Gotha). Glaubt man den Verantwortlichen des Gastgebers, könnte nach diesem Samstag noch eine weitere, ungeplante Begegnung hinzukommen – eine Wiederholung des jüngsten Duells, das nach 25 Spielminuten keiner mehr verstanden hat.