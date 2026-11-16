Mit 60 Jahren stellen sich immer mehr Wehwehchen ein. Das ist, wie bei den Menschen, auch bei der Sternwarte Suhl nicht anders. Sie wurde am 1. Dezember 1966 feierlich eröffnet. Doch nun bereitet die Kuppel immer mehr Sorgen. „Sie besteht aus einer Holzkonstruktion. Das Gebälk ist in die Jahre gekommen. Etwa so, als wenn das darunterliegende Tragwerk Probleme bekommt“, schildert Sternwartenchef Olaf Kretzer das Problem.