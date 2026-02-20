Dass es kein Spaziergang ist, Kinder großzuziehen, dürfte hinlänglich bekannt sein. Doch auch das Ausmaß der Armutsgefährdung durch den erfüllten Kinderwunsch ist nicht zu unterschätzen. So gilt in der kreisfreien Stadt Suhl jedes zehnte Kind als arm im Sinne des Sozialgesetzbuches SGB II. Insgesamt sei diese Zahl aus der Auskunft von Sabine Schmidt-Koziol, Leiterin des Jugend- und Schulverwaltungsamts, tatsächlich noch einmal so hoch anzusetzen, erläutert Bürgermeister Jan Turczynski in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Damit gilt in Suhl jedes fünfte Kind als arm.