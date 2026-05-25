Suhler Stadtratsfraktion: AfD eröffnet Fraktionsbüro

Von rechts: Thorsten Wagner, Henry Kraus, Hans Peter Krämer und Mario Keiner im Stadtratsbüro Suhl. Foto: Karl-Heinz Frank

Die Besucher schauen sich auch im Inneren um, wo sofort die typische blaue Farbe an den Wänden hervorsticht, ebenso die eingerahmten Wahlplakate, zum Beispiel von Alice Weidel und Björn Höcke, der unter dem Slogan „Mein Ministerpräsident“ posiert. Während im Sitzungszimmer vor allem ein großer runder Besprechungstisch zu finden ist, gibt es noch ein zweites, geräumiges Zimmer. „Hier ist Platz für Stammtische“, sagt Mario Keiner. Dieser Bereich solle für jeden Bürger zugänglich sein, die ihn auch für eigene Veranstaltungen nutzen könnten, wie Henry Kraus erklärt. Hier spielt Musik, es gibt eine kleine Lichtanlage und einen Beamer. Auch hier sind die Wände mit Wahlslogans wie „Zeit für Alice Weidel“ und „Zeit wieder stolz zu sein“ behangen. Auf einem Schrank in einer Ecke sind blaue Sneaker mit AfD Logo, ebenso ein AfD Käppie ausgestellt.