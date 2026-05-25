Suhler Stadtratsfraktion: AfD eröffnet Fraktionsbüro

Die Alternative für Deutschland (AfD) eröffnete dieser Tage ein neues Büro für die Stadtratsfraktion in Suhl. Weitere Abgeordnete und Bürger kamen zur Eröffnungsfeier.
Die insgesamt neun Mitglieder der gemeinsamen Suhler Stadtratsfraktion von AfD und der Vereinigung Bürger für Suhl (BfS) haben nun ihren eigenen Sitzungssaal im neuen Stadtbüro der AfD in der Bahnhofsstraße. Diese liegen in den ehemaligen Räumen der DRK. Unter einem kleinen Zelt haben sie einen in AfD-Farben lackierten und mit Logo versehenen Neuwagen ausgestellt.
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Zur Eröffnung des Stadtratbüros lud die AfD interessierte Bürger ein, sich ihre neuen Räume anzuschauen. Auch Abgeordnete ihrer Partei für den Bundestags und das Europaparlament sind anwesend und wurden im Vorfeld der Veranstaltung als „Ehrengäste“ beworben. So ist Bundestagsabgeordnete Robert Teske für den Wahlkreis 195, zu dem Suhl gehört, anwesend, ebenso René Aust, der Mitglied des europäischen Parlaments ist.
Mit wie vielen Besuchern hat die Fraktion zur Eröffnungsfeier in Suhl gerechnet? „Das ist immer schwer einzuschätzen“, sagt Stadtratsmitglied Mario Keiner. Mit ein paar Hundert sei geplantworden, darunter Freunde und Anhänger. Bei der Bewerbung ihrer Veranstaltungen setzen sie neben den sozialen Medien vor allem auf Mund-zu Mund-Propaganda, wie er sagt. Zu Beginn der Veranstaltung sind schätzungsweise einige Dutzend Personen anwesend, sie scheint augenscheinlich gut besucht.
Die Besucher schauen sich auch im Inneren um, wo sofort die typische blaue Farbe an den Wänden hervorsticht, ebenso die eingerahmten Wahlplakate, zum Beispiel von Alice Weidel und Björn Höcke, der unter dem Slogan „Mein Ministerpräsident“ posiert. Während im Sitzungszimmer vor allem ein großer runder Besprechungstisch zu finden ist, gibt es noch ein zweites, geräumiges Zimmer. „Hier ist Platz für Stammtische“, sagt Mario Keiner. Dieser Bereich solle für jeden Bürger zugänglich sein, die ihn auch für eigene Veranstaltungen nutzen könnten, wie Henry Kraus erklärt. Hier spielt Musik, es gibt eine kleine Lichtanlage und einen Beamer. Auch hier sind die Wände mit Wahlslogans wie „Zeit für Alice Weidel“ und „Zeit wieder stolz zu sein“ behangen. Auf einem Schrank in einer Ecke sind blaue Sneaker mit AfD Logo, ebenso ein AfD Käppie ausgestellt.
Neben diesen zwei Haupträumen gäbe es noch ein „Überraschungszimmer“, das in Planung sei. Hier sei geplant, den Jugendlichen ihrer Organisation ein Jugendbüro zu schaffen, vermutlich mit Billiardtisch.