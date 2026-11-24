Die Tafel, die auf großartige Sportler und Trainer der Stadt Suhl aufmerksam machen will, hat ganz offensichtlich ihre Zeit gehabt. Die Tafel hängt im Atrium des CCS – zwischen zwei Restaurants. Und sie findet noch immer ihre Betrachter. Eine junge Frau sagt: „Mit etlichen Sportlern kann ich irgendwie nichts anfangen. Deren große Zeit ist wohl schon zu lange vorbei. Da fehlen doch einige, die mir geläufig sind. Merle Fräbel zum Beispiel.“