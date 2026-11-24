Die Tafel, die auf großartige Sportler und Trainer der Stadt Suhl aufmerksam machen will, hat ganz offensichtlich ihre Zeit gehabt. Die Tafel hängt im Atrium des CCS – zwischen zwei Restaurants. Und sie findet noch immer ihre Betrachter. Eine junge Frau sagt: „Mit etlichen Sportlern kann ich irgendwie nichts anfangen. Deren große Zeit ist wohl schon zu lange vorbei. Da fehlen doch einige, die mir geläufig sind. Merle Fräbel zum Beispiel.“
Suhler Sportlegenden Diese Ehrentafel ist nicht mehr meisterlich
Heike Wahl 24.11.2026 - 12:00 Uhr