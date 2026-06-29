Schwarz gekleidete Sängerinnen und Sänger füllten die Bühne des großen Saals im Congress Centrum Suhl. Davor saßen die Mitglieder der Vogtland Philharmonie, darüber fiel warmes Licht auf mehr als 200 Mitwirkende. Als Dirigent Lukas Tobias Sommer den Taktstock hob, richteten sich alle Blicke auf ihn. Wenige Sekunden später erfüllte Musik den Saal. So begann ein Konzert, das für die Suhler Singakademie gleich zwei besondere Anlässe verband: ihr 50-jähriges Bestehen und den Abschied ihres Chorleiters.