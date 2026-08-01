Seit April bin ich immer wieder in Suhl und immer geht es um eine Sache: Simson. Das Wort, das Moped, das Lebensgefühl, das Menschen verbindet. Zusammen mit dem Regisseur Janek Liebetruth habe ich ein Theaterstück über Simson und die Unternehmensgeschichte geschrieben und dafür mit über 140 Menschen gesprochen (Freies Wort berichtete gestern). Unser Ziel war es von Anfang, die Magie hinter Simson zu erkunden und Geschichten von Menschen auf die Bühne zu bringen. Wir lesen Akten, Zeitungsartikel, Brigadetagebücher, führen Einzelinterviews mit ehemaligen Werksfahrern, Vertragsarbeitern, Arbeiterinnen und sprechen mit jungen Simson Fahrern.