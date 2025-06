An insgesamt acht Suhler Schulen wird es ab dem 1. August einen neuen Essensversorger geben. Wie die Stadtverwaltung Suhl auf Nachfrage mitteilte, sei turnusmäßig eine Ausschreibung zur Schulverpflegung durchgeführt worden, welche der bisherige Anbieter, die Kantine König aus Suhl, nicht gewonnen habe. Es stehe also ein Wechsel in der Schülerversorgung an.