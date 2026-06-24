Für André ist die Welt in Ordnung. Der Schüler hat viele Freunde. Der Vater bringt das Geld nach Hause. Doch dann kommt der Umbruch mit der Wende. Die DDR ist Geschichte. Und damit auch vieles von dem, was André bisher gewohnt war. Die Freundschaften veränderten sich, die Stadt veränderte sich, sein Vater, der in einer großen Suhler Firma arbeitet, verlor seinen Job. Das euphorische „Wir sind frei“ überdauerte die Wendezeit nicht.