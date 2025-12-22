Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a des Friedrich-König-Gymnasiums in Suhl eröffneten Anfang Dezember ihre Weihnachtsbäckerei. Im Anschluss gab es nicht nur Leckereien und eine Riesenkleckerei, sondern auch einen Kuchenbasar. Mit dem Verkauf nahm die Klasse ganze 160 Euro ein. „Alle waren sich einig, dass sie ihre Einnahmen nutzen wollen, um den Menschen etwas zurückzugeben, die eine schwierige Zeit haben und Unterstützung brauchen. Außerdem wollen sie eine Organisation aus ihrer Region unterstützen. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin haben sie lange nachgedacht, Ideen gesammelt und schließlich abgestimmt. Im Ergebnis sollte die Spende unserer SRH-Krebsberatungsstelle Südthüringen zukommen, was uns riesig gefreut hat“, betont Klinikumsprecher Christian Jacob. Die Idee war, nicht einfach das Geld per Banküberweisung rüberzureichen, sondern die Arbeit der Beratungsstelle in diesem Zusammenhang erfahrbar zu machen und ihr ein Gesicht zu geben. Jetzt waren daher die beiden Psychologinnen Susann Weiner und Luisa Göldner in der Schule, um die Spende entgegenzunehmen und sich für die großzügige Geste der Schüler zu bedanken. Sie berichteten in diesem Rahmen der Klasse etwas über ihre Arbeit und die Mädchen und Jungen hatten Gelegenheit, Fragen zu stellen. Die Kinder waren begeistert und hörten gespannt zu. Sie sind stolz darauf, dass sie das Team der Krebsberatung bei ihrer Arbeit unterstützen können.